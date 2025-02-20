Культура 20.02.2025 в 10:41

В Улан-Удэ откроется уникальный арт-объект

Это будет красная телефонная будка у здания музея истории им. Хангалова
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ откроется уникальный арт-объект

Жителей Бурятии приглашают на открытие уникального арт-объекта — телефонной будки с аудиоисториями у здания Музея истории им. М.Н. Хангалова (ул. Профсоюзная, 29).

Открытие состоится 21 февраля с 11.00 до 12.00 (возрастное ограничение 0+).

- Телефонная будка станет живым мостом между прошлым и настоящим. Здесь жители и гости города смогут послушать аудиоистории о городе и о выдающихся горожанах и других легендах Улан-Удэ. Они смогут
узнать о наследии Национального музея и театра песни и танца «Байкал». И кроме того, это будет необычный объект для фотосессий горожан и гостей столицы, - говорят создатели арт-объекта.

Что будет внутри будки?

- 97 аудиоисторий о выдающихся горожанах и других легендах Улан-Удэ не только (они были созданы в рамках прошлогоднего проекта «САЙНУУ!»);
- 40 новых аудиозаписей на русском и бурятском языках о наследии Национального музея Бурятии и театре песни и танца «Байкал»;
- Возможность обменяться книжками и оставить свою на полочке для буккроссинга (англ. bookcrossing – раздача книг, по принципу: «прочитал — отдай другому»);
- Гид по аудиоисториям, стилизованный под телефонный справочник с тремя разделами: «Шагна», «Театр» и «Музей»;

Возрастное ограничение 0+

 

Фото: минкультуры Бурятии

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