В Улан-Удэ откроется уникальный арт-объект

Жителей Бурятии приглашают на открытие уникального арт-объекта — телефонной будки с аудиоисториями у здания Музея истории им. М.Н. Хангалова (ул. Профсоюзная, 29).

Открытие состоится 21 февраля с 11.00 до 12.00 (возрастное ограничение 0+).

- Телефонная будка станет живым мостом между прошлым и настоящим. Здесь жители и гости города смогут послушать аудиоистории о городе и о выдающихся горожанах и других легендах Улан-Удэ. Они смогут

узнать о наследии Национального музея и театра песни и танца «Байкал». И кроме того, это будет необычный объект для фотосессий горожан и гостей столицы, - говорят создатели арт-объекта.

Что будет внутри будки?

- 97 аудиоисторий о выдающихся горожанах и других легендах Улан-Удэ не только (они были созданы в рамках прошлогоднего проекта «САЙНУУ!»);

- 40 новых аудиозаписей на русском и бурятском языках о наследии Национального музея Бурятии и театре песни и танца «Байкал»;

- Возможность обменяться книжками и оставить свою на полочке для буккроссинга (англ. bookcrossing – раздача книг, по принципу: «прочитал — отдай другому»);

- Гид по аудиоисториям, стилизованный под телефонный справочник с тремя разделами: «Шагна», «Театр» и «Музей»;

Возрастное ограничение 0+

Фото: минкультуры Бурятии