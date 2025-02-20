Культура 20.02.2025 в 17:12

В Бурятском оперном театре состоится праздничный концерт в честь Сагаалгана

На сцене выступят ведущие солисты театра
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятском оперном театре состоится праздничный концерт в честь Сагаалгана

02 марта в Бурятском театре оперы и балета состоится праздничный концерт, посвященный празднованию Сагаалгана «Сэдьхэлэй шэмэг» (возрастное ограничение 6+). Гости услышат любимые бурятские песни в исполнении звёзд оперы.

- На сцене выступят ведущие солисты театра, чьи голоса покоряют сердца зрителей далеко за пределами региона. В программе прозвучат бурятские народные песни — отражение традиций и духовной красоты родного края, а также произведения известных бурятских композиторов.
Зрители услышат, как известные мелодии, так и редкие произведения, в которых оживают звуки степей, озер и гор, - говорят организаторы концерта.

Символ грядущего года — змея — олицетворяет мудрость, спокойствие и обновление. Это событие — не просто концерт, но и возможность прикоснуться к живой истории и искусству.

Действует Пушкинская карта.

Возрастное ограничение 6+

 

Фото: Номер один

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