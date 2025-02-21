Культура 21.02.2025 в 12:30

В Бурятии наградили лидеров культуры 2024 года

Лучшие учреждения культуры и лучшие работники получили ведомственные награды
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии наградили лидеров культуры 2024 года

20 февраля состоялось торжественное награждение лидеров культуры государственными и ведомственными наградами. По итогам работы за 2024 год награды получили девять «Лидеров культуры», лучшие муниципальные учреждения культуры и лучшие работники муниципальных учреждений культуры.

«Лидерами культуры» по итогам 2024 года признаны:

- Базаров Дугар Рабданович, заместитель руководителя ГБУ «Центр сопровождения учреждений министерства культуры Республики Бурятия» по экономическим вопросам;

- Васильева Татьяна Николаевна, заведующая детской библиотекой МБУК «ЦБС МО «Курумканский район»;

- Гармаев Денис Сергеевич, начальник муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры МО «Закаменский район»;

- Гаськова Елена Викторовна, начальник архивного отдела управления делами администрации МО «город Северобайкальск»;

- Доржиева Эльвира Гурожаповна, руководитель Школы креативных индустрий «Байкал Арт» при ГАПОУ «Колледж искусств им. П.И. Чайковского»;

- Ковалева Ирина Владимировна, председатель комитета по культуре администрации г. Улан-Удэ;

- Крюкова Наталья Петровна, преподаватель МАУДО «Детская художественная школа им. Р.С. Мэрдыгеева» г. Улан-Удэ;

- Попова Марина Андреевна, ведущий педагог образцового ансамбля народного танца «Булжамуур»;

- Турбянов Баир Борисович, директор ГАПОУ РБ  «Колледж искусств им. П.И. Чайковского»;

По итогам 2024 года были награждены лучшие муниципальные учреждения культуры, находящиеся на территориях сельских поселений. Это сельские дома культуры, культурно-досуговые центры, детские и сельские библиотеки, народные музеи.

Были награждены лучшие работники муниципальных учреждений культуры в районах республики – это культуорганизаторы, директора, художественные руководители домов культуры, режиссеры народных театров, работники музеев, библиотекари.

За большой вклад в развитие культуры Почетной грамотой Министерства культуры Республики Бурятия были награждены артисты Буряад театра, и писатель и драматург Башкуев Геннадий Тарасович.

Почетной грамотой Правительства Республики Бурятия удостоены артисты, библиотекари, солисты народных ансамблей, хормейстеры, преподаватели, художники и многие другие работники муниципальных учреждений культуры.

Также были объявлены обладатели званий заслуженных работников и артистов культуры.

С полным списком награжденных можно ознакомиться на сайте минкультуры Бурятии.

 

Фото: скриншот видео, минкультуры РБ

Теги
культура Бурятия

Все новости

Нужда любимого толкнула улан-удэнку на преступление
21.02.2025 в 13:06
Национальная библиотека Бурятии приглашает отпраздновать Сагаалган на праздничном концерте
21.02.2025 в 12:57
В Бурятии наградили лидеров культуры 2024 года
21.02.2025 в 12:30
Иномарка в Бурятии снесла забор жилого дома
21.02.2025 в 12:25
Жители Улан-Удэ боятся обрушения дома
21.02.2025 в 12:08
Врачи Улан-Удэ подарили четыре автомобиля бойцам СВО
21.02.2025 в 11:58
Проблемы сельского хозяйства
21.02.2025 в 11:55
Неравнодушная жительница Улан-Удэ шьет спецодежду для инвалидов-ветеранов СВО
21.02.2025 в 11:44
В Улан-Удэ пройдет льготная стерилизация кошек
21.02.2025 в 11:44
Улан-удэнцу дали 2 года строгача за один удар по лицу
21.02.2025 в 11:32
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 февраля

Читайте также
Национальная библиотека Бурятии приглашает отпраздновать Сагаалган на праздничном концерте
Концерт состоится 10 марта в 17.30
21.02.2025 в 12:57
В Бурятском оперном театре состоится праздничный концерт в честь Сагаалгана
На сцене выступят ведущие солисты театра
20.02.2025 в 17:12
В Улан-Удэ откроется уникальный арт-объект
Это будет красная телефонная будка у здания музея истории им. Хангалова
20.02.2025 в 10:41
Белый месяц в Улан-Удэ отпразднуют массовым ёхором
Праздничная программа развернется в первый день весны
20.02.2025 в 10:01
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru