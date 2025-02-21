В Бурятии наградили лидеров культуры 2024 года

20 февраля состоялось торжественное награждение лидеров культуры государственными и ведомственными наградами. По итогам работы за 2024 год награды получили девять «Лидеров культуры», лучшие муниципальные учреждения культуры и лучшие работники муниципальных учреждений культуры.

«Лидерами культуры» по итогам 2024 года признаны:

- Базаров Дугар Рабданович, заместитель руководителя ГБУ «Центр сопровождения учреждений министерства культуры Республики Бурятия» по экономическим вопросам;

- Васильева Татьяна Николаевна, заведующая детской библиотекой МБУК «ЦБС МО «Курумканский район»;

- Гармаев Денис Сергеевич, начальник муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры МО «Закаменский район»;

- Гаськова Елена Викторовна, начальник архивного отдела управления делами администрации МО «город Северобайкальск»;

- Доржиева Эльвира Гурожаповна, руководитель Школы креативных индустрий «Байкал Арт» при ГАПОУ «Колледж искусств им. П.И. Чайковского»;

- Ковалева Ирина Владимировна, председатель комитета по культуре администрации г. Улан-Удэ;

- Крюкова Наталья Петровна, преподаватель МАУДО «Детская художественная школа им. Р.С. Мэрдыгеева» г. Улан-Удэ;

- Попова Марина Андреевна, ведущий педагог образцового ансамбля народного танца «Булжамуур»;

- Турбянов Баир Борисович, директор ГАПОУ РБ «Колледж искусств им. П.И. Чайковского»;

По итогам 2024 года были награждены лучшие муниципальные учреждения культуры, находящиеся на территориях сельских поселений. Это сельские дома культуры, культурно-досуговые центры, детские и сельские библиотеки, народные музеи.

Были награждены лучшие работники муниципальных учреждений культуры в районах республики – это культуорганизаторы, директора, художественные руководители домов культуры, режиссеры народных театров, работники музеев, библиотекари.

За большой вклад в развитие культуры Почетной грамотой Министерства культуры Республики Бурятия были награждены артисты Буряад театра, и писатель и драматург Башкуев Геннадий Тарасович.

Почетной грамотой Правительства Республики Бурятия удостоены артисты, библиотекари, солисты народных ансамблей, хормейстеры, преподаватели, художники и многие другие работники муниципальных учреждений культуры.

Также были объявлены обладатели званий заслуженных работников и артистов культуры.

С полным списком награжденных можно ознакомиться на сайте минкультуры Бурятии.

Фото: скриншот видео, минкультуры РБ