Национальная библиотека Бурятии приглашает отпраздновать Сагаалган на праздничном концерте

В дни празднования Белого месяца в Национальной библиотеке Бурятии традиционно стартует культурно-просветительский проект «Сагаалганские встречи» (возрастное ограничение 6+). В рамках проекта 10 марта фольклорный творческий ансамбль «Аза хүсэл» проведет концерт, который подарит зрителям частичку тепла и праздничное настроение (возрастное ограничение 6+).

Коллектив порадует зрителей народными песнями: поздравлениями, прославлениями, посвящениями. Через них гости библиотеки познакомятся с вековыми традициями и обычаями бурятского народа, а также узнают об истории появления священного праздника Белого месяца.

— Мы - люди, влюбленные в песню, носители народных традиций, объединились в творческий коллектив по зову сердца, стремясь быть причастными к незримой связи и преемственности поколений. На наших встречах со зрителями мы рассказываем о красоте и мудрости, о житейской практичности и доброжелательности своего народа, о традициях, которые строго соблюдались и сохранялись на протяжении веков, - отмечает художественный руководитель ансамбля Валерия Бабкинова.

Концерт пройдет 10 марта в 17:30 в Литературно-музыкальной гостиной Национальной библиотеки (3 этаж). Вход свободный.

Возрастное ограничение: 6+

О коллективе:

Фольклорный творческий коллектив «Аза хүсэл» создан в 2013 году и работает при Национальной библиотеке Республики Бурятия. Целью создания явилось стремление популяризировать язык и традиции бурятского народа. Название коллектива переводится на русский как «Благопожелание».

В составе любительского коллектива 19 человек — представители Забайкальского края, Иркутской области, Курумканского, Еравнинского, Кижингинского, Закаменского, Джидинского, Кяхтинского, Иволгинского районов Бурятии.

Репертуар включает песни восточных и западных бурят, а также русские и эвенкийские песни, эпосы и другие жанры народного фольклора. При этом в композициях используются разные языковые диалекты.

Коллектив принимает участие в республиканских, региональных, международных конкурсах и концертах. На международном конкурсе «Расскажи миру о своей Родине» среди более 6 тыс. участников из 47 стран коллектив вошел в число победителей. Только в 2024 году артисты побывали с концертами в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Хоринском и Мухоршибирском районах.

Фото: Национальная библиотека РБ