Культура 21.02.2025 в 15:18

В Бурятии вновь пройдет фестиваль камерной музыки PIZZICATO

Фестиваль откроется 24 марта концертом Дмитрия Маслеева, Александра Рамма и Стефании Поспехиной
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии вновь пройдет фестиваль камерной музыки PIZZICATO

С 24 марта по 15 апреля пройдёт фестиваль камерной музыки PIZZICATO, обещая зрителям незабываемые впечатления (возрастное ограничение 6+). В фестивале принимают участие именитые музыканты и известные коллективы.

Фестиваль откроется 24 марта в 18:30 в Театре оперы и балета концертом Дмитрия Маслеева (фортепиано), Александра Рамма (виолончель) и Стефании Поспехиной (скрипка) (возрастное ограничение 6+). Вас ждет виртуозное исполнение лауреатов премий Чайковского и Президента РФ.

1 апреля, также в 18:30 и в Театре оперы и балета, фестиваль продолжится концертом «Золотые имена русской музыки» (возрастное ограничение 6+).

Перед публикой выступит Губернаторский симфонический оркестр Иркутской филармонии под управлением Ильи Дербилова, а сольным исполнителем станет саксофонист Андрей Пухтий. В программе – произведения таких композиторов-классиков, как Лядов, Глазунов и Чайковский.

Вторая часть фестиваля развернётся в стенах Национальной библиотеки РБ и Музея им. Ц.С. Сампилова.

14 апреля в 18:00 Московский ансамбль современной музыки (МАСМ) представит программу «Окно времени», включающую шедевры барокко и произведения XX века (возрастное ограничение 6+).

А 15 апреля в 18:30 в Музее им. Ц.С. Сампилова Московский ансамбль порадует слушателей программой «Композиторы России, Бурятии, Китая», в которую войдут произведения как известных, так и молодых композиторов, включая мировые премьеры (возрастное ограничение 6+).

Все концерты проходят при поддержке Министерства культуры РФ и Президентского фонда культурных инициатив.

Телефон для справок: 21-32-24.

Возрастное ограничение 6+

 

Фото: loon.site

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