Жителей Улан-Удэ зовут на «Утиную охоту»

20 февраля в столице Бурятии состоялся пресс-показ пьесы Александра Вампилова «Утиная охота», написанной в 1976 году. Было интересно, как режиссер-постановщик решит воплотить пьесу, написанную 55 лет, на современной сцене. Забегая вперед, скажем, что, на наш взгляд, задумка удалась.

- Пьесу Александра Вампилова, написанную в 1970-х годах, я полностью осовременил, перенес произведение в сегодняшний день. У нас используются современные декорации, сленг, современные костюмы и в целом современная форма существования, - говорит режиссер-постановщик Евгений Мордвин.

В пьесе «Утиная охота» Александра Вампилова показана трагедия постепенной нравственной деградации личности в атмосфере бездуховности, всеобщего эгоизма и безответственности.

- Самая главная тема, которая поднимается в пьесе – тема любви. Вся наша жизнь состоит из любви. Если ее нет, в жизни появляются другие смыслы, любовь здесь носит духовный характер и в отсутствие любви герой ломается. Еще одна из идей, которые поднимаю в пьесе, - размышления о поиске смысла жизни, о том, что у человека в определенный период наступает некий рубеж, когда он задает себе вопросы, как дошел до такой жизни и делает оценку происходящего, - продолжает Евгений Мордвин.

Итак, в версии «Утиной охоты» Евгения Мордвина герои уже не пишут друг другу письма и телеграммы – известие о смерти отца Зилов получает по телефону. Кто-то позвонил ему из деревни и сообщил о кончине.

Что касается «квартирного вопроса», по версии Евгения Мордвина, квартиру Зилов, также как и в книге, получил от своего работодателя. Что, конечно, несколько удивительно, но… Получить жилье от работы теперь надеется и приятель Зилова – Саяпин.

Потрудилась команда театра и над музыкальным сопровождением пьесы – на всем протяжении спектакля сцены перемежаются музыкальными и танцевальными «паузами». Много шуток и юмора.

В спектакле каждый найдет то, что откликнется именно в его душе – будь то квартирный вопрос, взаимоотношения в семье, с друзьями, с начальством и пр.

Премьера спектакля по пьесе Александра Вампилова на сцене Русского драмтеатра состоится 21 и 22 февраля.





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Фото «Номер один»