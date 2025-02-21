Культура 21.02.2025 в 17:31

В честь Сагаалгана в соцсетях запустят фильм о Бурятии

Кинолента «Вдоль таёжной, озёрной, степной» станет подарком для местных жителей
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Текст: Елена Кокорина
В честь Сагаалгана в соцсетях запустят фильм о Бурятии

С 1 марта в первый день празднования Сагаалгана в соцсетях минтуризма и ТИЦ «Байкал» стартует показ полнометражного фильма о Бурятии под названием «Вдоль таёжной, озёрной, степной». Его съемки проходили летом и осенью прошлого года в Баргузинском, Курумканском, Джидинском, Прибайкальском, Тарбагатайском, Тункинском, Закаменском, Окинском районах и в Улан-Удэ.

Картина режиссера Никиты Буланова рассказывает непростую историю одной семьи и одновременно показывает красоту и многообразие солнечной Бурятии.

- Вы увидите невероятные пейзажи и ярких персонажей из разных районов, услышите музыку родного края. Создатели фильма – ТИЦ «Байкал», Министерство туризма РБ и студия «4VETRA». Пусть он станет подарком к Сагаалгану для всех жителей Бурятии, - рассказал министр туризма республики Алдар Доржиев.

Возрастное ограничение 12+

Фото: скриншот видео ТГ-канал Алдара Доржиева

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