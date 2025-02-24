Бойцы из Бурятии в госпиталях получили подарки

Участникам СВО из республики Бурятия, которые проходят сейчас лечение в госпиталях Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, подарки с малой родины доставили волонтеры и представители Полпредства Бурятии в Москве. Их поздравили земляки и глава республики.

- Вот такие подарочки к 23 февраля развозим нашим бойцам в госпиталях Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Тëплый привет и поздравления греют душу защитников Отечества, – отметили волонтеры.

Фото: Телеграм-канал Полномочного представительства Бурятии в Москве