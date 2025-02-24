Культура 24.02.2025 в 10:10

Бойцы из Бурятии в госпиталях получили подарки

Акция приурочена ко Дню Защитника Отечества
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Бойцы из Бурятии в госпиталях получили подарки

Участникам СВО из республики Бурятия, которые проходят сейчас лечение в госпиталях Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, подарки с малой родины доставили волонтеры и представители Полпредства Бурятии в Москве. Их поздравили земляки и глава республики. 

- Вот такие подарочки к 23 февраля развозим нашим бойцам в госпиталях Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Тëплый привет и поздравления греют душу защитников Отечества, – отметили волонтеры.

 

Фото: Телеграм-канал Полномочного представительства Бурятии в Москве

Теги
СВО Бурятия

Все новости

Утром в Улан-Удэ внедорожник сбил пешехода
24.02.2025 в 11:33
Жителей Бурятии приглашают на продуктовую выставку-ярмарку «Белый месяц»
24.02.2025 в 11:27
Медработнице в Бурятии пришлось судиться с больницей
24.02.2025 в 11:00
В Кижингинском районе собирают пластиковый мусор
24.02.2025 в 10:54
Пожилой житель Улан-Удэ лишился 600 тысяч, поверив в басни об иноагентах
24.02.2025 в 10:53
В Улан-Удэ объявили войну сосулькам
24.02.2025 в 10:40
Поклонников Масленицы в Улан-Удэ порадуют бесплатным транспортом
24.02.2025 в 10:24
В Бурятии дети стали причиной отравления двух мужчин
24.02.2025 в 10:12
Бойцы из Бурятии в госпиталях получили подарки
24.02.2025 в 10:10
Российские скульпторы стали призерами первого ледового фестиваля в столице Монголии
24.02.2025 в 10:10
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 февраля

Читайте также
Поклонников Масленицы в Улан-Удэ порадуют бесплатным транспортом
Его оплатили предприниматели города
24.02.2025 в 10:24
В честь Сагаалгана в соцсетях запустят фильм о Бурятии
Кинолента «Вдоль таёжной, озёрной, степной» станет подарком для местных жителей
21.02.2025 в 17:31
Жителей Улан-Удэ зовут на «Утиную охоту»

Русский драмтеатр поставил пьесу Александра Вампилова в современной обработке

21.02.2025 в 17:10
В Бурятии вновь пройдет фестиваль камерной музыки PIZZICATO
Фестиваль откроется 24 марта концертом Дмитрия Маслеева, Александра Рамма и Стефании Поспехиной
21.02.2025 в 15:18
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru