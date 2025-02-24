Поклонников Масленицы в Улан-Удэ порадуют бесплатным транспортом

В Этнографическом музее народов Забайкалья ожидается проведение традиционных масленичных мероприятий. Они состоятся 1 и 2 марта с 13:00 до 17:00 (возрастное ограничение 0+).

Для удобства улан-удэнцев-любителей масленичного веселья в эти дни там будут работать четыре бесплатных автобуса средней вместимости. Подвоз граждан будет идти от площадки «Оранж Хауса» до Этнографического музея.

Расстояние, вроде бы, не очень большое, но, как отмечают в мэрии города, есть группы населения, которым бывает непросто пройти пешком и его. Расходы на подвоз посетителей масленичных гуляний взяли на себя предприниматели.

Со своей стороны, мэрия усилит в эти дни маршрут № 37. На нем будут работать четыре больших «Волгабаса». С 16.00 прибавятся еще четыре «Волгабаса». Автобусы большой вместимости будут возить от Этнографического музея, но проезд надо будет оплачивать по существующему тарифу.

Возрастное ограничение 0+

Фото: Номер один