В Улан-Удэ презентуют фильм про арестованную тетю

26 февраля в Центре креативных индустрий Улан-Удэ пройдет премьера короткометражного фильма «Тетя, вы арестованы». Фильм был снят командой кинематографистов со всего Дальнего Востока для федерального конкурса «Арт Мастерс».

Помимо премьеры, зрителям покажут фильм, как команда Дальнего Востока снимала картину в Бурятии. Также пройдет показ и обсуждение короткометражных фильмов на тему семейных ценностей. Ведущий киновечера – режиссер Баяр Барадиев.

Уже вскоре, 2 марта, фильм предстанет перед профессиональным жюри на конкурсе в Москве. Там выберут лучшую команду кинематографистов одного их федеральных округов, сообщают в минкультуры республики.

Начало фильма в 19 часов по адресу ул. Балтахинова, 15, 5 этаж.

Возрастное ограничение 18+

Фото: минкультуры РБ