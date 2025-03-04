Культура 04.03.2025 в 13:52

Директор оперного театра Бурятии станет экскурсоводом

Разовую экскурсию он проведет на 8 марта
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Текст: Елена Кокорина
Директор оперного театра Бурятии станет экскурсоводом

8 марта директор театра оперы и балета Бурятии Дмитрий Дылыков приглашает прекрасных дам и их кавалеров на экскурсию. Разовое мероприятие станет своеобразным подарком для прекрасной половины республики и раскроет некоторые секреты закулисья.

- Дмитрий Дылыков выступит экскурсоводом и покажет, как артисты готовятся к концерту, расскажет интересные факты из истории театра. Это будет запоминающаяся прогулка по фойе и закулисью. Шанс пройтись по театру вместе с директором, да ещё задать ему вопросы и тут же получить ответы выпадает нечасто. Экскурсия под эгидой празднования 85-летия Бурятского театра оперы и балета. Количество мест ограничено, поэтому успевайте приобрести билеты, - рассказывают в пресс-службе театра.

Мероприятие участвует в программе «Пушкинская карта»

Возрастное ограничение 6+

Фото: Номер один

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оперный экскурсия

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