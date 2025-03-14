В Буряад театре поставят спектакль по мотивам работ Даши Намдакова

В Буряад театре поставят спектакль «Степные миражи DASHI» (возрастное ограничение 12+) по мотивам работ известного скульптора Даши Намдакова. Автор остался доволен и обещал помогать.

- Задуманный Олегом Юмовым спектакль по работам Даши Намдакова обретает свои очертания. Сегодня отобранные для воплощения на сцене скульптуры были показаны автору, а артисты, которые возьмутся за реализацию сложной задачи «оживить» образы, были представлены Даши, - сообщили в пресс-службе театра.

Всемирно известный скульптор с огромным интересом отнесся к проекту Бурятского драматического театра, ведь до сих пор идея воплощения скульптур Даши на сцене никому не приходила в голову.

- Автор выдал полный карт-бланш театру на перенесение его работ для сценического воплощения. Даши даже сказал, что готов к тому, что это будут собирательные образы нескольких его скульптур или немного отличающиеся от прототипа сценические образы, - отметили в театре.

Премьера спектакля «Степные миражи DASHI» (по гранту ПФКИ) запланирована на июнь 2025 года (возрастное ограничение 12+).

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив.

Фото: Номер один