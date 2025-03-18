Культура 18.03.2025 в 10:21

Гран-при конкурса «Живой родник» получил ансамбль из Хоринского района

В колледже искусств подвели итоги X-го межрегионального конкурса народного художественного творчества
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Текст: Служба информации "Номер один"
Гран-при конкурса «Живой родник» получил ансамбль из Хоринского района

В колледже искусств в минувшие выходные завершился X межрегиональный конкурс народного художественного творчества «Живой родник» (возрастное ограничение 0+). Мероприятие собрало 120 участников почти со всех районов Бурятии и Иркутской области. Большая часть конкурсантов – это представители организаций, домов культуры и творчества, детских садов, детских школ искусств города Улан-Удэ.

Конкурс проходил в двух номинациях «народное пение» и «декоративно-прикладное искусство». Показали свои таланты в номинации «народное пение» солисты, фольклорные коллективы, народные хоры, ансамбли народной песни.

В фойе колледжа искусств прошла выставка декоративно-прикладного искусства. Здесь можно было увидеть многочисленные панно, выполненные в различных техниках, всевозможные куклы, созданные из различных материалов, украшения, традиционную одежду, а также аксессуары и многое другое. 

Двухдневный конкурс завершился гала-концертом и награждением лауреатов.

Открыл концерт театр народной музыки и танца «Забава» с песней «Ой, Россия, ты Россия». Отличное настроение подарила песня «Ехор» Цыден-Еши Бимбаева и ансамбля народного танца «Ликование». 

Лауреаты конкурса получили грамоты и денежные призы.

Гран-При удостоен народный семейский ансамбль «Родник» центра народного творчества Хоринского района.

С полным списком победителей можно ознакомиться на сайте колледжа.

 

Фото: минкультуры РБ

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