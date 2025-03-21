В Улан-Удэ пройдет встреча с композитором Денисом Хоровым. Мероприятие состоится 15 апреля в рамках фестиваля PIZZICATO (возрастное ограничение 6+).

Денис Хоров — член Союза композиторов России, Союза московских композиторов и Союза композиторов Республики Бурятия. Руководитель отдела творческих проектов Дома-музея А.Н. Скрябина. Его музыка исполнялась ведущими оркестрами России и мира, он автор музыки к театральным постановкам и мультимедийных этно-проектов.

- Приглашаем всех желающих на увлекательную встречу с талантливым композитором Денисом Хоровым. Будем говорить о музыке, творчестве и многом другом, - сообщили в минкультуры Бурятии.

Дата: 15 апреля

Время: 15:00

Место: Национальная библиотека, Усадьба Молчанова

Вход свободный.

Возрастное ограничение 6+

Фото: loon.site