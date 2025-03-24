В Улан-Удэ готовят новую постановку «Мёртвых душ» Гоголя

Русский драматический театр имени Николая Бестужева приступил к работе над одной из самых необычных постановок по произведению Николая Васильевича Гоголя «Мёртвые души» (возрастное ограничение 16+). Над спектаклем работает режиссер из Москвы Антон Понаровский со своей постановочной командой.

Великому русскому прозаику, драматургу, критику, публицисту, классику русской литературы Николаю Васильевичу Гоголю 20 марта (по старому стилю) исполнилось бы 216 лет. Его роман «Мёртвые души» - классика русской литературы первой половины XIX века, считается эталоном для нескольких поколений писателей и одним из самых ярких произведений в жанре социальной сатиры.

Как отметил режиссер Антон Понаровский, предстоит масштабная работа над спектаклем. Премьера «Мёртвые души» (16+) намечена уже на 16-17 мая. К этому времени необходимо подготовить примерно 56 костюмов и не меньшее количество головных уборов. Всего в постановке задействовано более 20 артистов труппы Русского драматического театра имени Бестужева.

К работе постановочная команда приступила с середины марта. Режиссер рассказал, что процесс постановки ожидается сложный, но интересный.

- Театр должен быть живым. Брехт однажды сказал, что когда что-то происходит на сцене, что-то происходит в зрительном зале, самое интересное то, что происходит не на сцене и не в зрительном зале, а между сценой и зрительным залом. Театр — это искусство общения. И сейчас самое главное – добиться такого конечного эффекта, чтобы удалось настроить контакт в спектакле и сказать друг другу (театр-зрителю) что-то очень важное, - поделился Антон Понаровский.

Режиссер также не планирует делать никаких отступлений от текста и содержания. Темы, которые поднимаются в романе Гоголем, характеры, которые показаны, имеют место и сегодня в нашей жизни. Поэтому ставка будет сделана на актуальность образов.

- Я планирую работать не над текстом в спектакле, а над автором, как это делал в своих постановках Всеволод Мейерхольд. Существует, на мой взгляд, обманчивое мнение, что «Мёртвые души» — это сатира на уродов. Но мне хочется захватить размах, который был задуман на самом деле Гоголем. Поэтому текст придется не менять, но дополнять письмами писателя, записками, его автобиографией, - приоткрыл секрет режиссер.

Впереди первая читка и технический совет с художником-постановщиком.

Премьера «Мёртвые души» состоится 16 и 17 мая.

Возрастное ограничение 16+

Фото: Номер один