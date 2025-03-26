В Улан-Удэ открылась выставка картин о Великой Отечественной войне

В Художественном музее им. Ц.С. Сампилова в Улан-Удэ открылась уникальная выставка, посвященная теме Великой Отечественной войны в творчестве бурятских художников (возрастное ограничение 6+). Она продлится с 25 марта по 8 мая.

Более 30 произведений – от живописных полотен до графики и скульптур – раскроют вам военное время через призму традиций, духовности и личных переживаний мастеров.

- Выставка демонстрирует истории героизма, трагедии потерь и невероятной силы духа. Художники обращаются к образам воинов, фронтовым будням и памяти тыла, создавая искренний отклик на события войны. Среди ключевых экспонатов – серия графических работ Марии Шестаковой о женщинах на войне и в тылу, а также впервые представленные фронтовые зарисовки Цыренжапа Сампилова. Эти работы – важная часть художественного наследия Бурятии, отражающая глубокие переживания военных лет, - сообщают организаторы выставки.

Возрастное ограничение 6+

Фото: Номер один