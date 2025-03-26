Культура 26.03.2025 в 16:58

В Улан-Удэ выступит известный ансамбль песни и танца из Монголии

Концерт состоится в Буряад театре 31 марта
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ выступит известный ансамбль песни и танца из Монголии

В Улан-Удэ выступит известный ансамбль песни и танца «Хан Хэнтий» из Монголии. Концерт под названием «Туухын тоонто. Колыбель истории» пройдет 31 марта в 18:30 в Буряад театре (возрастное ограничение 0+).

- Зрителей ждут красочные национальные костюмы, захватывающие танцы и мелодичные песни, передающие дух и колорит монгольских степей. Этот вечер станет прекрасной возможностью окунуться в атмосферу нашей общемонгольской культуры и насладиться искусством, которое передается из поколения в поколение, - сообщили в Буряад театре.

Ансамбль «Хан Хэнтий», покоривший сердца зрителей в Монголии своими яркими выступлениями, теперь готовится завоевать сердца жителей Бурятии.

Возрастное ограничение 0+

 

Фото: Номер один

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ЗУРХАЙ
с 26 марта по 1 апреля

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