В Улан-Удэ выступит известный ансамбль песни и танца из Монголии

В Улан-Удэ выступит известный ансамбль песни и танца «Хан Хэнтий» из Монголии. Концерт под названием «Туухын тоонто. Колыбель истории» пройдет 31 марта в 18:30 в Буряад театре (возрастное ограничение 0+).

- Зрителей ждут красочные национальные костюмы, захватывающие танцы и мелодичные песни, передающие дух и колорит монгольских степей. Этот вечер станет прекрасной возможностью окунуться в атмосферу нашей общемонгольской культуры и насладиться искусством, которое передается из поколения в поколение, - сообщили в Буряад театре.

Ансамбль «Хан Хэнтий», покоривший сердца зрителей в Монголии своими яркими выступлениями, теперь готовится завоевать сердца жителей Бурятии.

Возрастное ограничение 0+

Фото: Номер один