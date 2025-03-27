Улан-Удэ станет участником марафона «КультПросвет»

Улан-Удэ станет участником «Культурно-образовательного марафона «КультПросвет», который пройдёт с 24 по 25 апреля (возрастное ограничение 6+). Он соберет лучших представителей сферы культуры республики. В программе мотивирующие лекции, игры, мастер-классы, обмен опытом и знакомство с участниками.

Марафон «КультПросвет» создан с целью поддержки самодеятельного любительского творчества, выявления объектов нематериального культурного наследия, создания единой стратегии продвижения КДУ в России, организации учебно-методического центра для работников сферы культуры и создания кадрового резерва для культурно-досуговых учреждений.

Эксперты марафона «КульПросвет» – практики в сфере культуры, способные привести примеры из опыта работы своего Дома культуры, музея или библиотеки, опираясь на собственные знания и опыт.

В числе экспертов марафона: Ольга Мигина – руководитель Дома культуры «Темп», директор Продюсерского центра развития культурных проектов «МИГ», Александр Москалев – директор Государственного бюджетного учреждения культуры «Центр культуры и искусства «Меридиан», Мария Якунькина – заведующая информационным отделом ГРДНТ им. В.Д. Поленова.

В рамках марафона участники обмениваются опытом, становятся важной частью глобального сообщества работников культуры, специализирующихся на организации современного культурного досуга населения. Проект способствует профилактике профессионального выгорания, оттока специалистов из сел и малых городов, повышению статуса работника культуры и их профессиональному росту, развитию сельских и городских территорий.

Основные темы марафона – это проектная деятельность, новые форматы в культурно-досуговой сфере, использование возможностей искусственного интеллекта, вопросы по созданию креативных пространств и др.

Возрастное ограничение 6+

Фото: Номер один