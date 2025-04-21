Культура 21.04.2025 в 17:46

Театральный фестиваль «Алтан баг» продлевает конкурс

Прием заявок продлен до 25 мая
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Текст: Служба информации "Номер один"
Театральный фестиваль «Алтан баг» продлевает конкурс

По многочисленным просьбам участников прием заявок на участие в III Республиканском фестивале-конкуре школьных театров «Алтан баг» (возрастное ограничение 6+) продлевается до 25 мая, сообщили в театре «Ульгэр».

Напомним, прием заявок на фестиваль-конкурс для школьных театров был объявлен еще в феврале.

- Главный приз конкурса – поездка в Москву для посещения ведущих театров страны и участия в Дне открытых дверей лучших театральных вузов Москвы и Санкт-Петербурга. Победитель также получит звание «Лучший школьный театр - 2025» и специальный приз «Алтан Баг», - сообщали ранее в министерстве культуры Бурятии.

- Если ваш театр еще не отправил заявку — самое время запрыгнуть в последний вагон! Результаты первого тура мы объявим в день защиты детей – 1 июня, - добавили в театре «Ульгэр».

Заявки принимаются до 25 мая включительно. Информация о том, как подать заявку.

Возрастное ограничение 6+

 

Фото: театр «Ульгэр»

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