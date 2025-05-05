Культура 05.05.2025 в 15:33

Улан-удэнцев приглашают на музыкально-пластический спектакль «Я была на войне»

Спектакль пройдет 6 мая в Доме культуры им. А.П. Вагжанова.
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Текст: Служба информации "Номер один"
Улан-удэнцев приглашают на музыкально-пластический спектакль «Я была на войне»

Улан-удэнцев приглашают на музыкально-пластический спектакль «Я была на войне», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне (возрастное ограничение 6+).

Спектакль пройдет 6 мая в 14:00 в Доме культуры им. А.П. Вагжанова. Создатель спектакля - театральная мастерская «Гера» школы креативных индустрий «Байкал-Арт» при Колледже искусств им. П.И. Чайковского.

Зрители увидят пять проникновенных новелл о женщинах, прошедших войну.

Режиссер постановки - лауреат госпремии Бурятии в области искусств, педагог театральной студии «Гера» ШКИ «Байкал-Арт» Евгения Герасимова.

Дом культуры им. А. П Вагжанова расположен по адресу: ул. Гарнизонная, 12.

Вход свободный.

Возрастное ограничение +6.

 

Фото: колледж искусств им. П.И. Чайковского

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