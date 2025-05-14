Жителей Бурятии приглашают на Ночь музеев, где каждый гость станет частью истории Мероприятие состоится 17 мая в Художественном музее имени Ц.С. Сампилова в Улан-Удэ (возрастное ограничение 0+).

Ночь музеев пройдет с 18.00 до 22.00.

В программе мероприятия различные мастер-классы, экскурсия в фонды «Где спят картины?», квест «Музейный спецназ», аквагрим, квест «Стратегия Победы» – головоломки, ребусы, викторины, гадание по пальчикам, фуд-корт «Настоящая пекарня» – вкусно, как в детстве, розыгрыш призов от наших партнеров.

В каждом уголке музея гостей ждут сюрпризы, интересные встречи и неожиданные открытия.

Место проведения: Художественный музей им. Ц.С. Сампилова (ул. Куйбышева, 29).

Время: с 18.00 до 22.00.

Возрастное ограничение 0+

Фото: минкультуры Бурятии