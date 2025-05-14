В Бурятском оперном театре покажут уникальный балет «Талисман»

25 мая в 17.00 в Бурятском государственном академическом театре оперы и балета состоится показ балета Риккардо Дриго «Талисман» в постановке Александра Мишутина (возрастное ограничение 12+). В спектакле дебютируют Александра Богданова, Алдар Болтанов, Эльдар Ванданов и Харука Ямада.

Балет «Талисман», созданный балетмейстером Мариусом Петипа и композитором Риккардо Дриго в 1889 году, исчез со сцены после 1926 года, когда его в последний раз представили в Ленинградском хореографическом училище.

Спустя сто лет Александр Мишутин, выпускник Московского хореографического училища и долгие годы работавший в Японии, решил вернуть балет к жизни. Премьера состоялась в Бурятском театре оперы и балета в апреле 2019 года.

- Этот балет можно посмотреть только у нас, он идёт только в нашем театре. Музыка Риккардо Дриго очень «певучая», интересная, «балетная». Есть много разных танцев, к примеру, танец роз и танец духов. Сам сюжет несложный, воспринимается легко. Александр Мишутин восстановил балет по записям Мариуса Петипа и сделал свою редакцию, - говорит главный балетмейстер Бурятского театра оперы и балета, заслуженный артист России Баярто Дамбаев.

По сюжеты дочь повелительницы небесных духов Нирити (Александра Богданова) спускается на землю, чтобы познакомиться с миром людей. Её сопровождает бог ветра Вайю (Эльдар Ванданов). Вернуться обратно юная принцесса может с помощью талисмана, который случайным образом попадает в руки магараджа Нуреддина (Алдар Болтанов), который помолвлен с принцессой Дамаянти (Харука Ямада). Но, увидев Нирити, он влюбляется в неё…

Зрители смогут погрузиться в загадочную атмосферу Древней Индии благодаря работе художников театра во главе с Алексеем Амбаевым. За дирижёрский пульт встанет заслуженный деятель искусств Бурятии Валерий Волчанецкий.

Балет «Талисман» был номинирован на национальную премию «Золотая маска» в 2020 году в трёх номинациях: «Балет», «Лучшая работа хореографа», «Балет – современный танец/Женская роль».

Возрастное ограничение 12+

Фото: Номер один