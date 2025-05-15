Культура 15.05.2025 в 10:44

Бурятский хореографический колледж выиграл 60 млн рублей

На его базе создадут Школу креативных индустрий
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Бурятский хореографический колледж выиграл 60 млн рублей

Бурятский хореографический колледж имени Ларисы Сахьяновой и Петра Абашеева выиграл около 60 млн рублей на создание Школы креативных индустрий. Новостью поделился глава республики Алексей Цыденов в своем телеграм-канале.

По информации главы, заявка колледжа заняла второе место среди 98 заявок со всей России.

- В новой Школе креативных индустрий запланировано создание студий звукорежиссуры, анимации, дизайна, электронной музыки и видеоарта. В Школе будет бесплатное обучение для подростков 12–17 лет. Это будет новый шаг в развитии бурятского балета, - сообщил Цыденов.

Фото: loon.site

Теги
хореография школа

Все новости

Виновник ДТП в Улан-Удэ вызвал Следком испугавшись расправы потерпевших
15.05.2025 в 11:59
В Улан-Удэ количество маршруток продолжает сокращаться
15.05.2025 в 11:26
В Бурятии вусмерть пьяный сельчанин вместе с овчаркой гонял на машине по райцентру
15.05.2025 в 11:01
Пострадавшим от пожара жителям села Буй в Бурятии выплатят единовременную помощь
15.05.2025 в 10:45
Бурятский хореографический колледж выиграл 60 млн рублей
15.05.2025 в 10:44
Мэр Улан-Удэ поручил оперативно завершить ремонт лестницы
15.05.2025 в 10:34
У жителей села Курумкан скоро появится новая поликлиника
15.05.2025 в 10:18
Водителя грузовика, застрявшего в тайге, спасли спустя восемь дней
15.05.2025 в 10:04
Экс-главе района в Бурятии светит второй приговор
15.05.2025 в 10:04
5-летний ребенок в Бурятии попал в ДТП из-за водителя без прав
15.05.2025 в 09:58
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 мая

Читайте также
В Бурятском оперном театре покажут уникальный балет «Талисман»
Балет был восстановлен по записям балетмейстера Мариуса Петипа
14.05.2025 в 17:32
Жителей Бурятии приглашают на Ночь музеев
Мероприятие состоится 17 мая в Художественном музее имени Ц.С. Сампилова в Улан-Удэ
14.05.2025 в 13:04
В Улан-Баторе открыли памятник «Журавли»
Волонтеры Победы из Бурятии приняли участие
10.05.2025 в 18:28
В Улан-Удэ русский оркестр исполнит попурри на песни Майкла Джексона
В программе концерта прозвучит также саундтрек к фильму «Великий Гэтсби»
07.05.2025 в 12:17
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru