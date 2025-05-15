Бурятский хореографический колледж выиграл 60 млн рублей

Бурятский хореографический колледж имени Ларисы Сахьяновой и Петра Абашеева выиграл около 60 млн рублей на создание Школы креативных индустрий. Новостью поделился глава республики Алексей Цыденов в своем телеграм-канале.

По информации главы, заявка колледжа заняла второе место среди 98 заявок со всей России.

- В новой Школе креативных индустрий запланировано создание студий звукорежиссуры, анимации, дизайна, электронной музыки и видеоарта. В Школе будет бесплатное обучение для подростков 12–17 лет. Это будет новый шаг в развитии бурятского балета, - сообщил Цыденов.

Фото: loon.site