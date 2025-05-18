Жёны военнослужащих из Бурятии готовят благотворительный концерт

Концерт в поддержку военнослужащих 5-й танковой бригады, находящихся на СВО, пройдет 23 мая в 18:00 в ДK Железнодорожников по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, 50а. Содействие в организации концерта оказывает региональное отделение партии "Единая Россия".

В программе:

- Выступление местных артистов и творческих коллективов («Шаг вперед», «Уян Бэлиг», Республиканская кадетская школа - интернат им. Героя России

В. Сукуева , оркестр 5 танковой бригады, и другие)

- Патриотические и душевные песни от воспитанников вокальной студии ДК

«Железнодорожник» и жен участников СВО

- Трогательные истории семей военнослужащих

Вход – свободный! Но зрители концерта смогут оказать посильную помощь в сборе средств для покупки генераторов и другой техники для ребят из 5-й танковой Бригады.

- Наши мужья защищают Родину, а мы хотим поддержать их здесь, в тылу. Приходите на наш благотворительный концерт вместе с друзьями,

близкими, поддержите наших Героев, подарите им тепло своих сердец! - отмечают организаторы концерта.

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