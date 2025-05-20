Ансамбль «Лотос» приглашает жителей Бурятии на свой ежегодный концерт
30 мая в Русском драматическом театре им. Н. Бестужева пройдет творческий вечер ансамбля восточного танца «Лотос» «Победы свет сияет над тобой!» (возрастное ограничение 0+). Вечер посвящён 80-летию Великой Победы.
- В программе прозвучат песни и монологи военного времени в исполнении гостей коллектива. Также зрители смогут насладиться любимыми танцевальными номерами «Лотоса», которые покорили сердца поклонников коллектива. Будут исполнены танцы, отражающие богатое культурное наследие Востока и Средней Азии, Монголии, Кореи, Индии и Китая, - сообщают организаторы.
Особое внимание в концерте уделено традиционным танцам родного края, исполненным ансамблем с душой и мастерством.
Кроме того, зрителей ждет премьера новых хореографических постановок.
Начало концерта в 18.30.
Возрастное ограничение 0+.
Фото: Номер один