Ансамбль «Лотос» приглашает жителей Бурятии на свой ежегодный концерт

30 мая в Русском драматическом театре им. Н. Бестужева пройдет творческий вечер ансамбля восточного танца «Лотос» «Победы свет сияет над тобой!» (возрастное ограничение 0+). Вечер посвящён 80-летию Великой Победы.

- В программе прозвучат песни и монологи военного времени в исполнении гостей коллектива. Также зрители смогут насладиться любимыми танцевальными номерами «Лотоса», которые покорили сердца поклонников коллектива. Будут исполнены танцы, отражающие богатое культурное наследие Востока и Средней Азии, Монголии, Кореи, Индии и Китая, - сообщают организаторы.

Особое внимание в концерте уделено традиционным танцам родного края, исполненным ансамблем с душой и мастерством.

Кроме того, зрителей ждет премьера новых хореографических постановок.

Начало концерта в 18.30.

Возрастное ограничение 0+.

Фото: Номер один