Театр кукол «Ульгэр» выиграл грант Президентского фонда культурных инициатив

Команда театра «Ульгэр» стала победителем грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив с проектом «Театр и школа. Путь к сцене». Сумма грантовой поддержки составила почти 10,5 миллионов рублей.

Автор проекта - директор театра Баирма Дашидоржиева. Проект завоевал высокую оценку и поддержку на федеральном уровне.

- Проект «Путь к сцене» - это продолжение успешно реализованного проекта «Театр и школа: Байкальский эксперимент» (Байкальская театральная школа), и мы с радостью открываем новую главу: ещё больше детей и подростков из Улан-Удэ и районов Бурятии смогут прикоснуться к миру театра, пройти творческое обучение и выйти на настоящую сцену, - сообщили в театре «Ульгэр».

Директор театра Баирма Дашидоржиева поделилась эмоциями на своей страничке в соцсетях:

- Как обнять эту радость? Как выразить эту благодарность? Это не просто победа — это новая глава в истории нашей любимой Байкальской театральной школы! Помните, как мы с вами зажигали первые звёздочки в «Байкальском эксперименте»? Теперь наш проект становится ещё ярче — встречайте: «Театр и Школа. Путь к сцене»! Поздравляю всю нашу команду Театра кукол «Ульгэр» — это ваша заслуга! Впереди большая, светлая и очень вдохновляющая работа. Поехали!

Совсем скоро театр «Ульгэр» объявит приём заявок на новый поток Байкальской театральной школы, следите за новостями в соцсетях театра.

Фото: loon.site