Маленьких улан-удэнцев зовут на сказку-спектакль «Алёша Попович и хитрый Кусман»

Маленьких улан-удэнцев зовут на сказку «Алёша Попович и хитрый Кусман» (возрастное ограничение 0+). Спектакль состоится 1 июня в Русском драмтеатре в 12.00 и в 14.00.

Это веселая история, которая никого не оставит равнодушным - ни детей, ни взрослых. В этот день перед спектаклями артисты проведут весёлую интерактивную программу.

- День защиты детей — это не просто праздник, а важный повод напомнить о том, что театр может и должен быть пространством, где юные зрители чувствуют себя вдохновлёнными, защищёнными и услышанными. В этом году мы подготовили особую программу, чтобы каждый ребёнок вышел из театра с верой в чудо и желанием возвращаться снова, - рассказала директор театра Любовь Викторовна Мункуева.

В фойе второго этажа зрителей ожидает пять ярких локаций, наполненных разными активностями. Гостей ждут танцы с препятствиями, на вокальной локации каждый зритель может исполнить любимые песни из детства.

Увлекательный мастер-класс по изготовлению открыток подарит не только впечатления, но и созданный собственными руками сувенир.

На соседней локации можно будет попробовать накормить огромного «попугая», а для самых активных малышей будет работать большая игровая площадка.

Ждем вас в театре 1 июня в 12:00 и 14:00!

Возрастное ограничение 0+

Фото: Номер один