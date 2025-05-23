В Улан-Удэ пройдет фестиваль детской и юношеской книги «Бумажный ключ»

1-2 июня на Театральной площади им. Лхасарана Линховоина пройдет фестиваль детской и юношеской книги «Бумажный ключ» (возрастное ограничение 0+).

Гостей ждет насыщенная программа: книжная ярмарка, мастер-классы, показы фильмов, встречи с писателями и иллюстраторами, музыкальный концерт, презентации книжных новинок, лекции, призы, аниматоры, интерактивы для всех возрастов.

Книжные хедлайнеры фестиваля: Евгения Русинова, писательница (г. Санкт-Петербург), Анастасия Безлюдная, писательница, сценарист (г.Новосибирск), Майя Лазаренская, писательница (г. Москва), Мария Колкер, книжный иллюстратор и писательница (г. Москва), Марианна Резницкая, писательница (г. Иркутск), Глеб Бляшон, PR-менеджер издательства «Детская литература», культурный блогер (г. Москва), Александр Лазарев, создатель и директор ИД «Полынь», блогер (г. Москва).

Главное событие Фестиваля – книжная ярмарка, на которой можно приобрести книги от ведущих издательств и книжных магазинов Москвы и Улан-Удэ.

Ждем всех на Театральной площади!

1 июня, 11:00 - 18:00

2 июня, 12:00 - 18:00

Возрастное ограничение 0+

Фото: минкультуры Бурятии