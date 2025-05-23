Культура 23.05.2025 в 16:25
Буряад театр проведет очередной флешмоб в национальных костюмах
Мероприятие состоится в День России 12 июня в Улан-Удэ
12 июня, в День России, Буряад театр уже в четвертый раз проведет масштабное шествие в сердце Улан-Удэ.
- Стало доброй традицией, что к колонне в бурятских дэгэлах присоединяются сотни жителей нашей республики в своих национальных костюмах и стилизованной одежде. Объединимся в День России и пройдем вместе в своей национальной одежде! – сообщили организаторы акции.
Начало флешмоба в 14:00 на площади Революции.
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Фото: Номер один