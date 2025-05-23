Буряад театр проведет очередной флешмоб в национальных костюмах

12 июня, в День России, Буряад театр уже в четвертый раз проведет масштабное шествие в сердце Улан-Удэ.

- Стало доброй традицией, что к колонне в бурятских дэгэлах присоединяются сотни жителей нашей республики в своих национальных костюмах и стилизованной одежде. Объединимся в День России и пройдем вместе в своей национальной одежде! – сообщили организаторы акции.

Начало флешмоба в 14:00 на площади Революции.

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Фото: Номер один