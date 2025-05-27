Культура 27.05.2025 в 16:54

В Национальном музее Бурятии показали цифровую версию уникальной буддийской мандалы

Презентация состоялась сегодня в музее им. М.Н. Хангалова
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Национальном музее Бурятии показали цифровую версию уникальной буддийской мандалы

26 мая в музее истории им. М.Н. Хангалова прошла презентация виртуального тура по легендарной скульптурной композиции «Буддийская мандала Гунриг» выдающегося мастера Санжи-Цыбика Цыбикова.

- Этот проект, реализованный благодаря победе в конкурсе «Креативный музей» Благотворительного фонда Владимира Потанина, объединил усилия музея и талантливых молодых художников, дизайнеров и IT-специалистов Бурятии, - сообщили в минкультуры Бурятии.

Благодаря 3D-сканированию и новейшим VR-технологиям, гости смогли погрузиться в загадочный мир буддийской мандалы, созданной в XIX–XX веках, рассмотреть мельчайшие детали композиции и глубже понять её сакральное значение.

Приглашаем всех желающих погрузиться в мир буддийского искусства - виртуальный тур доступен в мультимедийной зоне на 3 этаже Музея истории Бурятии им. М.Н. Хангалова.

Возрастное ограничение 6+

Справка:

Мандала Гунриг (Всеведущего Вайрочаны) — это не просто произведение искусства, а часть духовного наследия Бурятии, сохраняемого музеем для будущих поколений.

Подробнее о проекте можете узнать на сайте: https://vr.muzeyrb.ru/#o-proekte 

 

Фото: минкультуры РБ

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