Культура 28.05.2025 в 13:57

Жителям Бурятии «Балет на Байкале» не по карману

Стоимость билета на одно стоячее место в один из дней фестиваля составит 10 000 рублей
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жителям Бурятии «Балет на Байкале» не по карману

В преддверии лета Бурятский оперный театр приглашает жителей Бурятии и гостей республики на Международный фестиваль «Балет на Байкале. Бурятия -2025» (возрастное ограничение 6+).

Всем любителям высокого искусства придется раскошелиться на 10 000 рублей, чтобы купить себе всего лишь одно стоячее место в один из дней фестиваля рядом со сценой. Трансфер, питание и проживание по необходимости придется оплачивать отдельно. 

Как показывает сайт uuopera.ru, всего осталось 83 билета на 19 июля, и целых 290 мест на 20 июля. На 18 июля, первый день фестиваля, по всей видимости, билетов уже не осталось.

Фестиваль идет три дня, с 18 по 20 июля.

18 июля в ОЭЗ «Байкальская гавань», в с. Турка состоится грандиозная премьера - впервые будет показан национальный балет Льва Книппера и Бау Ямпилова «Красавица Ангара», который называют визитной карточкой Бурятского театра оперы и балета. Сбор гостей начнётся с 14:00, показ балета в 18:30 (возрастное ограничение 6+).

А 19 и 20 июля гостям фестиваля покажут Гала-концерт с номерами классической и современной хореографии. Концерт начнётся 19 июля (суббота) и 20 июля (воскресенье) в 19:00, сбор гостей и развлекательная программа - с 16 часов (возрастное ограничение 6+).

Для удобства зрителей будут организованы зоны отдыха и питания, а также предлагается трансфер из Улан-Удэ и обратно за отдельную плату.

 

Фото: loon.site

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