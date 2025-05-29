Жителей Бурятии зовут на танцевальное шоу «Блеск Азии»

Жителей Бурятии зовут на знаменитое танцевальное шоу «Блеск Азии» от театра «Байкал» (возрастное ограничение 6+). Концерты пройдут 16, 17, 18 июня в 18:30 в Русском драмтеатре

- «Блеск Азии» — это настоящее путешествие по самым красивым местам Южной, Южно-Восточной Азии и Дальнего Востока. Зрители словно перемещаются в пространстве и окунаются в уникальную культуру каждой страны. Китай, Корея, Япония, Индонезия, Таиланд, Монголия, Индия - эти и другие страны предстают воочию в их самом ярком проявлении, - сообщают организаторы концерта.

Зрителей ждут экзотические танцы и песни, роскошные наряды, чарующая музыка, россыпь драгоценных камней и переливы золота.

Проект театра «Байкал» «Блеск Азии» вобрал в себя все великолепие творчества народов Азии, сотканное из основ традиционной и современной культуры азиатского континента.

Концерты пройдут 16, 17, 18 июня в 18:30 в Русском драмтеатре.

Действует программа «Пушкинская карта»

Возрастное ограничение 6+

Фото: Номер один