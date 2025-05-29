Культура 29.05.2025 в 17:46

Театр «Байкал» приглашает на концерт саундтреков «В мир кино»

Концерт состоится 19 июня в Русском драмтеатре
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Текст: Служба информации "Номер один"
Театр «Байкал» приглашает на концерт саундтреков «В мир кино»

19 июня в 18:30 на сцене русского драмтеатра прозвучат самые известные саундтреки из культовых фильмов, которые покорили сердца миллионов зрителей по всему миру (возрастное ограничение 6+).

В программе концерта вас ждут волшебные мелодии из «Великолепного века» (16+), «Игры престолов» (18+), «Титаника» (12+) и многих других в исполнении Национального оркестра Бурятии. А также музыканты приготовили множество премьерных композиций.

- «В мир кино» – это не просто концерт, это живой, яркий и эмоциональный спектакль, где музыка переплетается   с   кинематографическими   образами. Не пропустите этот уникальный проект, который перенесет вас в мир любимых фильмов и заставит сердце биться в такт   самых   знаменитых   мелодий! – пишут организаторы концерта.

Действует программа «Пушкинская карта»

Возрастное ограничение 6+

 

Фото: скриншот видео, Номер один

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ЗУРХАЙ
с 28 мая по 3 июня

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