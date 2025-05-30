Культура 30.05.2025 в 11:04

В Улан-Удэ проведут Байкальский Сабантуй

Спортивный праздник пройдет в Этномузее в первый день лета
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ проведут Байкальский Сабантуй

В Международный день защиты детей в Этнографическом музее пройдет 18-й татарский культурно-спортивный праздник «Байкальский Сабантуй - 2025». Его проведение планируется с 11 до 16 часов.

- Праздник является символом красоты и силы, радости труда и жизнелюбия, издревле присущим татарскому народу. Сабантуй – древний татарский народный праздник, проводимый весной по окончании посевных работ. Все самобытные традиции, красивые обычаи, песни, обряды, игры, национальная борьба соединились в этом празднестве, органично вошедшем в душу народа, - рассказали в Этнографическом музее.

На Сабантуе можно будет попробовать татарские национальные блюда, увидеть национальную татарскую борьбу «Корэш», поиграть в разнообразные народные игры – бег с коромыслом с наполненными ведрами, битье горшков, бой мешками с соломой на горизонтальном бревне, бег с яйцом в ложке, поиск монеток в простокваше. Все это не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых.

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Фото: Этнографический музей

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с 28 мая по 3 июня

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