Культура 01.06.2025 в 17:13

Жителей Бурятии зовут в музей посмотреть на птиц и животных

На выставке будет более ста экспонатов

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Текст: Анастасия Величко
Жителей Бурятии зовут в музей посмотреть на птиц и животных

С 30 мая в Музее истории Бурятии им. М.Н. Хангалова работает выставка «Природа в восточной культуре: птицы и животные в искусстве».

Здесь можно увидеть, как вековая мудрость Востока воплотилась в изящных образах фауны — от грациозных журавлей до могучих тигров, каждый из которых наполнен глубоким символизмом.

Посетителям предлагается полюбоваться на свитки с изображением птиц и животных в мельчайших деталях; утонченную керамику и фарфор с изяществом форм и росписями, где образы природы органично вплетены в дизайн предметов; традиционные ткани и вышивку, где видно мастерство вышивальщиц, создающих удивительные узоры с изображением птиц и животных, несущих в себе пожелания счастья и процветания, а также натурные экспонаты из коллекции Музея природы Бурятии.

Выставка раскроет философские связи между человеком и природой через 100+ экспонатов XVIII–XXI вв.

Возрастное ограничение: 0+

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