Культура 02.06.2025 в 10:33

В Улан-Удэ начинаются районные «Сурхарбааны»

7 июня состоится районный праздник в Советском районе
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Текст: Петр Санжиев
В Улан-Удэ начинаются районные «Сурхарбааны»

Он стартует на базе школы 54 (ул. Покровская, 32) в 11 часов. Завершить все планируется примерно в 16 часов. Состоятся соревнования по таким видам спорта, как бурятская национальная борьба, стрельба из лука, гири, перетягивание каната, традиционные шахматы и т. д.

Как поясняют организаторы, конных скачек на районном «Сурхарбаане» не будет, т.к. нет условий для их проведения. Культурно-спортивный праздник откроют артисты театра «Байкал», Оперного театра, муниципальные творческие коллективы. Спортивные состязания пройдут до 15 часов. Будет общекомандное и личное первенство, а по борьбе и стрельбе из лука также выявят абсолютных чемпионов.

Будет детская спортивная программа. Победители получат призы, в зависимости от номинации, в размере от 10 до 50 тыс. рублей. Ценз для зрителей 0+. Пройдет конкурс национальных костюмов и дефиле. С 12.30 начнется национальный танцевальный флешмоб. Также намечены массовый ехор, концертная программа.

С 14.30 стартует состязание по разбивания хребтовой кости. По итогам районного праздника сформируют команду Советского района на республиканский «Сурхарбаан-2025», который пройдет в конце июня.

Фото:  Номер один

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