В Улан-Удэ после спектаклей можно будет задать вопросы артистам

Улан-Удэ в числе нескольких городов России вошел в федеральный проект «Тепло родного дома». Его суть состоит в повышении роли театров в воспитании детей. В столице Бурятии проект пройдет на сцене Бурдрама. Театр кукол «Ульгэр», а также театр «Саби» («Малыш») из Владикавказа (Северная Осетия) покажут по одному спектаклю. 9 июня будет представлен спектакль (6+) от наших кукольников, а 10 июня свое творчество покажут гости из Осетии (0+).

Сразу после спектаклей у зрителей будет возможность напрямую поговорить с артистами, режиссерами и другими людьми, которые готовили постановки. О том, что можно будет задать вопросы, зрителей предупредят до начала спектаклей, чтобы они не расходились после завершения.

А 11 июня в Национальной библиотеке пройдет обсуждение темы театров и их влияния на воспитание детей, роль театров в поддержании традиционных ценностей, в образовании подрастающего поколения. В обсуждении примут участие эксперты, педагоги и другие заинтересованные стороны.

Фото: loon.site