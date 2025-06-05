Культура 05.06.2025 в 11:30

В Бурятии установили памятник черемше

Он появился в селе Закаменского района
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии установили памятник черемше

В селе Дутулур Закаменского района Бурятии появился памятник черемше. Его установили вчера, 4 июня, сообщает ТГ-канал «Хадата Захаамин».

Напомним, что помимо памятника полезному луку в Заиграевском районе Бурятии есть еще одно необычное сооружение, посвященное Святой пятничной лепешке. Арт-объект создали этой зимой силами жителей Старого Онохоя. Как пояснили в местной районной газете, он будет служить напоминанием о простой лепешке, которая спасла от голода множество жизней во времена Великой Отечественной войны.

Фото: ТГ-канал «Хадата Захаамин»

 

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ЗУРХАЙ
с 4 по 10 июня

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