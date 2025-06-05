В Бурятии установили памятник черемше

В селе Дутулур Закаменского района Бурятии появился памятник черемше. Его установили вчера, 4 июня, сообщает ТГ-канал «Хадата Захаамин».

Напомним, что помимо памятника полезному луку в Заиграевском районе Бурятии есть еще одно необычное сооружение, посвященное Святой пятничной лепешке. Арт-объект создали этой зимой силами жителей Старого Онохоя. Как пояснили в местной районной газете, он будет служить напоминанием о простой лепешке, которая спасла от голода множество жизней во времена Великой Отечественной войны.

Фото: ТГ-канал «Хадата Захаамин»