Российская художница открыла «мечту» в Улан-Баторе

Российский художник Василиса Донбай открыла в столице Монголии персональную выставку под монгольским названием «Муруудул» в рамках празднования Дня русского языка, сообщил корреспондент ТАСС из Российского центра науки и культуры в стране.

- «Муруудул» в переводе с монгольского на русский означает «мечта». Я твердо убеждена, что она является мощным межкультурным явлением, способным объединять людей разных стран и эпох. Искусство, как ничто иное, прекрасно отражает наши мечты и стремления, - сказала автор выставки на ее открытии.

На открытие выставки пригласили представителей культуры и духовенства Монголии, а также посольств России, Белоруссии, Китая, КНДР, Вьетнама и Кубы. Василиса Донбай - член Союза художников России. В 2018 году она окончила Академический художественный лицей имени Б. В. Иогансона Российской академии художеств в Санкт-Петербурге, где живёт и работает в настоящее время.

Фото: «Номер один»



