Культура 16.06.2025 в 14:54

Улан-удэнцев зовут на необычный вечер в «Старых руинах»

Он пройдет в арт-пространстве Центральной городской библиотеки им. Исая Калашникова
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Текст: Служба информации "Номер один"
Улан-удэнцев зовут на необычный вечер в «Старых руинах»

Встреча «Знакомства в Руинах» в арт-пространстве Центральной городской библиотеки им. Исая Калашникова повторится уже 20 июня в 19:00 (возрастное ограничение 18+).

Впервые необычное вечернее событие в арт-пространстве «Руины» состоялось 14 июня, в День города, и вызвало ажиотаж у желающих познакомиться в реальности, вне соцсетей.

- После коротких диалогов по 5 минут участники отмечали симпатии. В случае совпадения пары обменивались контактами через организаторов, - сообщили организаторы мероприятия.

Участвовать в мероприятии могут все желающие от 18 до 40 лет. Зарегистрироваться на мероприятие можно тут.

Возрастное ограничение 18+

 

Фото: скриншот видео, мэрия Улан-Удэ

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с 11 по 17 июня

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