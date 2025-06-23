Культура 23.06.2025 в 15:47

Жителей и гостей Улан-Удэ приглашают на фестиваль «Культура Победы Бурятии»

На нем участники СВО, члены их семей и волонтёры презентуют своё литературное и музыкальное творчество
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жителей и гостей Улан-Удэ приглашают на фестиваль «Культура Победы Бурятии»

Жителей и гостей Улан-Удэ приглашают на фестиваль «Культура Победы Бурятии» (возрастное ограничение 0+). На нем участники СВО, члены их семей и волонтёры презентуют своё литературное и музыкальное творчество. Фестиваль состоится 27 июня в Русском драматическом театре им. Н.А. Бестужева. Начнется фестиваль в 14.00.

Также на фестивале будут работать патриотические площадки. В фойе разместят выставку картин «Портреты Героев» (0+). В рамках мероприятия состоится презентация журнала «Живые страницы истории СВО и Великой Отечественной Войны».

- На протяжении всего дня зрители будут принимать участие в многочисленных творческих мастер-классах. Юным патриотам покажут, как собирать и разбирать оружие, оказывать первую помощь, плести маскировочные сети и многое другое. В это же время на третьем этаже театра будут проводить бесплатные юридические консультации для всех желающих, - сообщают организаторы мероприятия.

Фестиваль посетит руководитель «Комитета семей воинов Отечества», известная российская активистка Юлия Белехова. Она встретится с представителями власти Бурятии, а также с участниками СВО.

В 18.00 на главную сцену русского драмтеатра выйдут победители музыкальных и литературных конкурсов. В концерте примут участие звезды бурятской эстрады, артисты цирка, студенты колледжа искусств им. П.И. Чайковского и участники известных коллективов.

Завершающим этапом фестиваля станет торжественная церемония награждения конкурсантов.

Бесплатные электронные билеты на фестиваль можно получить по QR-коду указанному на афишах. Количество билетов ограничено.

Возрастное ограничение 0+

 

Фото: АНО «Комитет семей воинов Отечества республики Бурятия»

 

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