Культура 23.06.2025 в 17:52
Бурятский театр оперы и балета завершит 85-й театральный сезон гала-концертом
Концерт состоится 29 июня в 17.00
Гала-концерт, которым Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. Г. Ц. Цыдынжапова завершает свой 85-й сезон, состоится 29 июня в 17:00 (возрастное ограничение 6+).
В программе фрагменты из шедевров, ставших визитной карточкой театра.
В их числе — арии из «Евгения Онегина» П. Чайковского, партии из оперы Мусоргского «Борис Годунов» и оперы Верди «Травиата». В хореографической части программы будут представлены фрагменты из «Лебединого озера» П. Чайковского.
Возрастное ограничение 6+
Фото: Номер один