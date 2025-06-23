Культура 23.06.2025 в 17:52

Бурятский театр оперы и балета завершит 85-й театральный сезон гала-концертом

Концерт состоится 29 июня в 17.00
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Текст: Служба информации "Номер один"
Бурятский театр оперы и балета завершит 85-й театральный сезон гала-концертом

Гала-концерт, которым Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. Г. Ц. Цыдынжапова завершает свой 85-й сезон, состоится 29 июня в 17:00 (возрастное ограничение 6+).

В программе фрагменты из шедевров, ставших визитной карточкой театра.

В их числе — арии из «Евгения Онегина» П. Чайковского, партии из оперы Мусоргского «Борис Годунов» и оперы Верди «Травиата». В хореографической части программы будут представлены фрагменты из «Лебединого озера» П. Чайковского.

Возрастное ограничение 6+

 

Фото: Номер один

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