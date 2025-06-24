Культура 24.06.2025 в 17:33

За главный приз в полмиллиона рублей на фестивале «Ночь ёхора» поборются 14 коллективов

Фестиваль в этом году пройдет 5 июля в Этнографическом музее народов Забайкалья
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Текст: Служба информации "Номер один"
За главный приз в полмиллиона рублей на фестивале «Ночь ёхора» поборются 14 коллективов

Театр «Байкал» приглашает на 17-й фестиваль «Ночь ёхора» (возрастное ограничение 0+). Фестиваль в этом году пройдет 05 июля с 18:00 до 00:00 в Этнографическом музее народов Забайкалья.

Это яркое событие лета ежегодно собирает тысячи участников и зрителей, знакомя их с богатым культурным наследием бурятского народа.

- Ёхор – это не просто танец, это обряд, несущий глубокий сакральный смысл, способствующий гармонизации внутреннего мира и укреплению здоровья. Фестиваль «Ночь ёхора», проводимый с 2008 года, сыграл ключевую роль в возрождении и популяризации этого древнего танца, как в Бурятии, так и за ее пределами, - рассказывают в театре «Байкал».

Гостей фестиваля ждет насыщенная программа: интерактивные площадки, зоны отдыха и фудкорты, мастер-классы по ёхорам, концертные программы с участием артистов театра «Байкал» и приглашенных хэдлайнеров (информация о которых будет объявлена дополнительно).

Кульминацией праздника станет гранд-ёхор, объединяющий тысячи людей в едином круге.

Фольклорные коллективы республики будут соревноваться за звание лучших исполнителей ёхора, призовой фонд в этом году составит 500 000 рублей. Количество участников в команде уменьшено до 17 человек минимум. Также пройдет вокальный конкурс на лучшее исполнение бурятских песен.

В этом году театр «Байкал» готовит для гостей фестиваля «Ночь ёхора» особую музыкальную программу, раскрывающую богатство бурятской танцевальной культуры. В рамках фестиваля состоится премьера новых песен и клипов театра «Байкал». В основе этих произведений – старинные бурятские мелодии и танцы разных племён и родов, бережно сохраненные и переданные через поколения.

Зрители смогут не только услышать эти уникальные музыкальные произведения в современной обработке, но и увидеть восстановленные танцевальные традиции в новых клипах театра.

Действует «Пушкинская карта».

Возрастное ограничение 0+

 

Фото: Номер один

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