В Улан-Удэ работает выставка молодых художников

В Улан-Удэ в Мастерской Старого города работает выставка молодых художников (возрастное ограничение 12+). Экспозиция показывает зрителям мир бурятской культуры через призму современного искусства

- Была такая идея: показать нашу культуру со всех сторон. Есть у нас и наивные скетчи, и фэшн-иллюстрации, и графический дизайн, и традиционные работы, — рассказал куратор выставки Аюр Халтуев.

Выставка – это инициатива проекта «Старый город». Она продолжает работу общественников по сохранению наследия и развитию территории исторического центра Улан-Удэ.

Напомним, в начале июня команда проекта провела вторую конференцию «Лучшие социокультурные проекты в сохранении культурного наследия и развитии территорий».

Эксперты из разных городов России обсудили вопросы сохранения культурного наследия, новые подходы к адаптации исторических зданий и улучшение архитектурного облика центра Улан-Удэ. Итоги обсуждения и мнения участников конференции лягут в основу рекомендаций по развитию исторического центра.

Выставка будет открыта до 04 июля по будням с 13:00 до 18:00.

Адрес: Мастерская Cтарого города. Дом Союза художников Бурятии, ул. Куйбышева, 20, 2 этаж Вход свободный.

Возрастное ограничение 12+

Фото: скриншот видео, администрация Улан-Удэ