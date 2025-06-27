Культура 27.06.2025 в 10:10

Артистка Бурятского драмтеатра получила премию «Золотая маска»

Жюри отметило ее трогательную игру в спектакле «Халхин Гол. Тангариг»
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Текст: Елена Кокорина
Артистка Бурятского драмтеатра получила премию «Золотая маска»

Артистка Бурятского драмтеатра Раиса Бадмаева стала обладательницей Российской Национальной театральной Премии «Золотая маска». Жюри присудило ей награду за «Яркое исполнение роли Мунхцэцэг» в спектакле «Халхин гол. Тангариг».

- В этом году Бурятский театр драмы имени Хоца Намсараева претендовал на победу в трех номинациях: «Лучший спектакль», «Лучшая женская роль» и «Лучший драматург», которые так и остались номинациями. Но приятным сюрпризом стала премия Раисы.

Трогательная игра Раи в спектакле «Халхин Гол. Тангариг» не оставила зрителей равнодушными в свое время, а сейчас получила признание экспертов престижной премии, - рассказывают в минкультуры республики.

Раиса Бадмаева (Раднаева) – выпускница Театрального института имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова по специальности актерское искусство. Изящная по фактуре, музыкально одаренная, обладающая вокальными данными, умеющая владеть своим телом – она умело и ярко выражает характер того или иного образа.

Фото: минкультуры РБ

 

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