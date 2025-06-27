Артистка Бурятского драмтеатра получила премию «Золотая маска»

Артистка Бурятского драмтеатра Раиса Бадмаева стала обладательницей Российской Национальной театральной Премии «Золотая маска». Жюри присудило ей награду за «Яркое исполнение роли Мунхцэцэг» в спектакле «Халхин гол. Тангариг».

- В этом году Бурятский театр драмы имени Хоца Намсараева претендовал на победу в трех номинациях: «Лучший спектакль», «Лучшая женская роль» и «Лучший драматург», которые так и остались номинациями. Но приятным сюрпризом стала премия Раисы.

Трогательная игра Раи в спектакле «Халхин Гол. Тангариг» не оставила зрителей равнодушными в свое время, а сейчас получила признание экспертов престижной премии, - рассказывают в минкультуры республики.

Раиса Бадмаева (Раднаева) – выпускница Театрального института имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова по специальности актерское искусство. Изящная по фактуре, музыкально одаренная, обладающая вокальными данными, умеющая владеть своим телом – она умело и ярко выражает характер того или иного образа.

Фото: минкультуры РБ