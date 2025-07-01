Культура 01.07.2025 в 17:58

Работники культуры в Бурятии могут получить до 2 миллионов рублей

Для этого нужно подать заявку на участие в программе «Земский работник культуры»
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Текст: Служба информации "Номер один"
Работники культуры в Бурятии могут получить до 2 миллионов рублей

Работники культуры в Бурятии могут получить до 2 миллионов рублей. Для этого нужно подать заявку на участие в программе «Земский работник культуры».

- Программа направлена на привлечение работников культуры, переехавшим работать в сельскую местность или города с населением до 50 тысяч человек. Программа предлагает единовременную выплату до 2 миллионов рублей, возможность профессиональной самореализации в сельской местности, участие в развитии культурной жизни родного края, - сообщили в Республиканском центре народного творчества.

Заявки принимаются до 15 июля.

Подробная информация о программе – на сайте РЦНТ.

 

Фото: Номер один

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земский работник культуры Бурятия

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