Культура 01.07.2025 в 17:58
Работники культуры в Бурятии могут получить до 2 миллионов рублей
Для этого нужно подать заявку на участие в программе «Земский работник культуры»
Работники культуры в Бурятии могут получить до 2 миллионов рублей. Для этого нужно подать заявку на участие в программе «Земский работник культуры».
- Программа направлена на привлечение работников культуры, переехавшим работать в сельскую местность или города с населением до 50 тысяч человек. Программа предлагает единовременную выплату до 2 миллионов рублей, возможность профессиональной самореализации в сельской местности, участие в развитии культурной жизни родного края, - сообщили в Республиканском центре народного творчества.
Заявки принимаются до 15 июля.
Подробная информация о программе – на сайте РЦНТ.
Фото: Номер один