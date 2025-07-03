В Улан-Удэ открылась выставка арт-объектов из вторсырья

В Улан-Удэ открылась выставка экспонатов из вторсырья. На втором этаже железнодорожного вокзала Улан-Удэ начала работу передвижная выставка «Байкальская эволюция: люди и смыслы» (возрастное ограничение 6+).

- Все представленные экспонаты изготовлены из переработанных бытовых и промышленных отходов: пластиковых и стеклянных бутылок, крышек, одноразовой посуды, фольги, плёнки, деталей механизмов, сломанных часов и других материалов, - рассказали организаторы выставки.

Мастера сумели вдохнуть новую жизнь в ненужные вещи, превратив их в оригинальные арт-объекты. Организатором проекта выступил благотворительный фонд «Подари Планете Жизнь».

Адрес: Ж/д вокзал, ул. Революции 1905 года, 35.

Даты проведения: с 30 июня по 30 июля

Вход свободный

Возрастное ограничение 6+

Фото: скриншот видео, Минприроды Бурятии