Культура 03.07.2025 в 11:34

В Улан-Удэ открылась выставка арт-объектов из вторсырья

Ее можно посмотреть до 30 июля на втором этаже железнодорожного вокзала
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ открылась выставка арт-объектов из вторсырья

В Улан-Удэ открылась выставка экспонатов из вторсырья. На втором этаже железнодорожного вокзала Улан-Удэ начала работу передвижная выставка «Байкальская эволюция: люди и смыслы» (возрастное ограничение 6+).

- Все представленные экспонаты изготовлены из переработанных бытовых и промышленных отходов: пластиковых и стеклянных бутылок, крышек, одноразовой посуды, фольги, плёнки, деталей механизмов, сломанных часов и других материалов, - рассказали организаторы выставки.

Мастера сумели вдохнуть новую жизнь в ненужные вещи, превратив их в оригинальные арт-объекты. Организатором проекта выступил благотворительный фонд «Подари Планете Жизнь».

Адрес: Ж/д вокзал, ул. Революции 1905 года, 35.

Даты проведения: с 30 июня по 30 июля

Вход свободный

Возрастное ограничение 6+

 

Фото: скриншот видео, Минприроды Бурятии

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