Бурятия едет на Ёрдынские игры-2025

С 3 по 6 июля в местности Хоторук (Ольхонский район, Иркутская область) пройдет масштабный международный этнокультурный фестиваль «Ёрдынские игры — игры народов Евразии» (возрастное ограничение 6+).

Это уникальное событие, объединяющее традиции, культуру и спортивные состязания народов Евразии, обещает быть ярким и незабываемым.

В программе фестиваля: Международный форум «Ёрдынские игры — содружество в пространстве Евразии», шаманский обряд «Дэлхэй дайдын мургэл» — молебен у священной горы Ёрд, фестиваль традиционного кругового танца народов Евразии, конкурс сказителей народного эпоса, фестиваль этнического костюма «Нити времени», конкурс «Красавица Ёрдынских игр», обрядовый круговой ёхор вокруг горы Ёрд и спортивные состязания.

В фестивале примет участие творческая делегация из Республики Бурятия, которую организует и курирует Центр народного творчества.

Возрастное ограничение 6+

Фото: Номер один