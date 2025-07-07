Спектакль из Бурятии получил две премии на Фестивале театров Дальнего Востока

Спектакль «Дон Жуан» Буряад театра получил две премии театральных критиков на VI Фестивале театров Дальнего Востока, который проходил в Южно-Сахалинске.

- На церемонии закрытия Фестиваля театров Дальнего Востока в Южно-Сахалинске спектакль Олега Юмова «Дон Жуан» удостоился сразу двух наград театральных критиков, - сообщили в пресс-службе театра.

«Лучшим дуэтом» назвали исполнителей главных ролей Бато Шойнжонова и заслуженную артистку Республики Бурятия Дарию Шагдурову, сыгравших Дон Жуана и Сганарель.

Лучшим художником по костюмам признали известного бурятского дизайнера Надежду Абзаеву, которая разработала стильные оригинальные образы для постановки.

Фото: Номер один