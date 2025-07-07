Культура 07.07.2025 в 11:45

Спектакль из Бурятии получил две премии на Фестивале театров Дальнего Востока

Дуэт актеров и дизайн костюмов также получили признание экспертов
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Текст: Служба информации "Номер один"
Спектакль из Бурятии получил две премии на Фестивале театров Дальнего Востока

Спектакль «Дон Жуан» Буряад театра получил две премии театральных критиков на VI Фестивале театров Дальнего Востока, который проходил в Южно-Сахалинске.

- На церемонии закрытия Фестиваля театров Дальнего Востока в Южно-Сахалинске спектакль Олега Юмова «Дон Жуан» удостоился сразу двух наград театральных критиков, - сообщили в пресс-службе театра.

«Лучшим дуэтом» назвали исполнителей главных ролей Бато Шойнжонова и заслуженную артистку Республики Бурятия Дарию Шагдурову, сыгравших Дон Жуана и Сганарель.

Лучшим художником по костюмам признали известного бурятского дизайнера Надежду Абзаеву, которая разработала стильные оригинальные образы для постановки.

 

Фото: Номер один

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ЗУРХАЙ
с 2 по 8 июля

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