Культура 07.07.2025 в 11:45
Спектакль из Бурятии получил две премии на Фестивале театров Дальнего Востока
Дуэт актеров и дизайн костюмов также получили признание экспертов
Спектакль «Дон Жуан» Буряад театра получил две премии театральных критиков на VI Фестивале театров Дальнего Востока, который проходил в Южно-Сахалинске.
- На церемонии закрытия Фестиваля театров Дальнего Востока в Южно-Сахалинске спектакль Олега Юмова «Дон Жуан» удостоился сразу двух наград театральных критиков, - сообщили в пресс-службе театра.
«Лучшим дуэтом» назвали исполнителей главных ролей Бато Шойнжонова и заслуженную артистку Республики Бурятия Дарию Шагдурову, сыгравших Дон Жуана и Сганарель.
Лучшим художником по костюмам признали известного бурятского дизайнера Надежду Абзаеву, которая разработала стильные оригинальные образы для постановки.
Фото: Номер один