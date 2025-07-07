Культура 07.07.2025 в 15:31

В Бурятии на Байкале отметили эвенкийский праздник «Больдёр»

Этнокультурное мероприятие прошло 5 июля в Баргузинском районе
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии на Байкале отметили эвенкийский праздник «Больдёр»

Площадкой праздника «Больдер» стал берег Байкала в местности Холодянка, неподалёку от Усть-Баргузина. Провести мероприятие прибыли делегации эвенков из пяти районов Бурятии и города Улан-Удэ.

На празднике этого года были представлены эвенкийские экспозиции Курумканского, Баунтовского, Северо-Байкальского, Закаменского и Баргузинского районов республики. Посетителям демонстрировали жилища-чумы эвенков, национальные костюмы и предметы традиционного быта, изделия декоративно-прикладного искусства – меховые коврики-кумаланы и настенные панно из меха и бисера.

Также экспонировалась национальная кухня эвенков, можно было приобрести и сувениры в эвенкийском стиле. Работала фотовыставка, проводились национальные игры эвенков, состоялась концертная программа.

Напомним, «Больдёр» с эвенкийского переводится как «встреча», и в старину был празднованием нового года. Он собирал представителей эвенкийских родов, которые встречались, чтоб провести шаманские ритуалы празднества, обсудить важные вопросы, и просто повеселиться.

В наши дни в Бурятии «Больдёр» стал традиционным этнокультурным фестивалем эвенков, который проводится раз в два года в одном из районов их компактного проживания.


Фото: минкультуры РБ

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